В ВТБ оценили объем сбережений россиян в китайской валюте

Объем сбережений россиян в китайской валюте может составить примерно 80 млрд юаней до конца года. В результате юань может занять около 30% всего валютного рынка сбережений в РФ, заявил на ВЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.