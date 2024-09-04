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В ВТБ оценили объем сбережений россиян в китайской валюте

В ВТБ оценили объем сбережений россиян в китайской валюте

Объем сбережений россиян в китайской валюте может составить примерно 80 млрд юаней до конца года. В результате юань может занять около 30% всего валютного рынка сбережений в РФ, заявил на ВЭФ-2024 старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

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