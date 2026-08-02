Сергей Черкас высказался о недопуске сборной России на ЧМ-2027

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) продолжить отстранение национальных команд России от участия в крупных международных турнирах по соображениям безопасности, в том числе чемпионата мира 2027 года.
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