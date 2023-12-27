Певец Леонид Агутин опроверг свой отказ петь в одном кадре с Шаманом

Певец Леонид Агутин опубликовал заявление на своей странице в социальной сети, в котором он категорически отрицает достоверность информации о том, что он будто бы отказался выступать на одной сцене с вокалистом Ярославом Дроновым (Шаман) во время съемок концерта «Песня года».