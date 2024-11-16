Чем Трамп может угрожать России Минск-3 не пройдетПлан мирного завершения конфликта на Украине, представленный советниками Трампа, полон противоречий и совершенно неприемлем для России.
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Чем Трамп может угрожать России Минск-3 не пройдетПлан мирного завершения конфликта на Украине, представленный советниками Трампа, полон противоречий и совершенно неприемлем для России.
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