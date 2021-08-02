Специалисты назвали причины аллергии у омичей

Специалисты советуют тем, кто страдает поллинозом придерживаться простых правил. Врач-аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ Елена Надей назвала основные причины аллергии у жителей Омской области.