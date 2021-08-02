gorod55

229 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    А где мясо и масло? Или они к борщу простому человеку не полагаются? Только вода. Этим борщом надо наших депутатов ко...В Омске подешевел...
  • галина
    Еспч нам не имеет права диктовать законы.В Омске отвергли ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мда маразм в России после вакцинации возрастает... Вам такое не напоминает в истории нашего государства???? Оказать п...Общественник пред...

Специалисты назвали причины аллергии у омичей

Специалисты назвали причины аллергии у омичей

Специалисты советуют тем, кто страдает поллинозом придерживаться простых правил. Врач-аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ Елена Надей назвала основные причины аллергии у жителей Омской области.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх