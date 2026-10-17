Телеканал "78" Молодой человек признался, что пошёл «на хитрость», но уверяет – собранные деньги лежат на счету для его же бабушки и он их не трогал.
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его сделки с бабушкиной квартирой надо признать не действительными так как 92 летняя старушка- видя во внуке единственную родную Душу -могла быть введена в заблуждение своим внучком-и могла подписать все что угодно-не понимая что она делает! Внучка- Иудушку надо сажать на конкретный срок- остается вопрос Куда смотрят социальные работники -которые обязаны отслеживать блокадниц-их не так уж и много осталось в Питере! Куда смотрит Прокуратура и района в котором творится этот бардак и Прокуратура города-когда уже пошел шум по всей России !