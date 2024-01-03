Всплыли фото певицы, навещавшей боевиков ВСУ в госпиталях.Вначале Анни Лорак выступила против СВО, потом удалила пост, затихла на полгода – видно, не могла определиться за кого петь? Затем, на пике русофобского тренда, осенью 2022 года, рванула в Европу с гастролями, как народная певица Украины.
Индульгированная в России Ани Лорак поддерживала бойцов ВСУ
Комментарии
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Silver Kont
"Подобное притягивает подобное".....
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3 час.
Silver Kont
Так ходят такие же мрази, " белоленточники", навальнисты и тому подобная шушера...
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3 час.
Ратник Ратник
на пензию и на дачу, частный сектор подымать. Но только без доступа к юридическому ресурсу и госкормушке. Круг общения каждый формирует по себе. Если это, с усами, не понимает, с КЕМ, в силу занимаемой должности. он ИМЕЕТ ПРАВО общаться, значит или профнепригоден или... может и кнему СМЕРШУ пора заглянуть. Для начала с дочкой поговорить, с супругой... Они много ин тересного и про Россию и про её граждан в сетях и интервью выдают...
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2 час.
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