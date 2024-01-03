Индульгированная в России Ани Лорак поддерживала бойцов ВСУ

Ратник Ратник

на пензию и на дачу, частный сектор подымать. Но только без доступа к юридическому ресурсу и госкормушке. Круг общения каждый формирует по себе. Если это, с усами, не понимает, с КЕМ, в силу занимаемой должности. он ИМЕЕТ ПРАВО общаться, значит или профнепригоден или... может и кнему СМЕРШУ пора заглянуть. Для начала с дочкой поговорить, с супругой... Они много ин тересного и про Россию и про её граждан в сетях и интервью выдают...