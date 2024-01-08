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Царьград

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Вытащили ребёнка из машины: подробности страшного ДТП с четырьмя погибшими

Вытащили ребёнка из машины: подробности страшного ДТП с четырьмя погибшими

Стало известно о деталях трагедии, произошедшей на трассе "Иртыш" в Новосибирской области. Свидетель утверждает, что двое человек подавали признаки жизни после столкновения, а ребёнка доставили в больницу неравнодушные люди.

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