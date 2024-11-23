Получены новые беспрецедентные детали столкновения галактик в Квинтете Стефана на скорости 2 млн миль в час

Массивное столкновение галактик, вызванное галактикой NGC 7318b, движущейся со скоростью 2 миллиона миль в час (3,2 миллиона км/ч), было запечатлено в беспрецедентных деталях с помощью одного из самых мощных телескопов Земли — телескопа Уильяма Гершеля.