Агент Демидова о сравнениях с Овечкиным и Гретцки: «Это лестно, они легенды. Понимаем уровень ожиданий, но двигаемся шаг за шагом – только так строится великая карьера»

– Как относитесь к реакции публики, которая уже сравнивает Ивана Демидова с Овечкиным и Гретцки? Нет опасений, что такое большое внимание может вскружить голову Ивану? – Сравнения с легендами – это, конечно, лестно, но Иван – самобытный талант, и мы стараемся держать фокус на его собственном пути.