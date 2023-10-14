Тотальная война и кровопролитье: астролог Байба Стурите предсказала России, Израилю и миру тяжелые времена Ирэн ОрлонскаяИзвестная в интернет-сообществе астролог Байба Стурите дала свой подробный прогноз на ближайшее будущее.
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