Самый первый договорной футбольный матч в истории: вас поразят подробности аферы

Причем тут собака и куропатка?Договорные матчи в футболе — одна из самых засекреченных вещей. Мало кто добровольно признается в сдаче игр, и даже под гнетом доказательств многие настаивают на своей невиновности.
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