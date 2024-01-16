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Глава МИД Ирана встретился в Давосе с временным премьер-министром Пакистана

Глава МИД Ирана встретился в Давосе с временным премьер-министром Пакистана

На фоне ранее совершенного Ираном удара по Пакистану глава иранского МИДа Хоссейн Амир Абдоллахиан встретился 16 января с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе.

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