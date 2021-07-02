Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 2 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера было образовано достаточно много сигналов на продажу евро и лишь один на покупку, но к моему сожалению, ни по одному из них нельзя было входить в рынок.