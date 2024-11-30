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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подколзин забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Ютой». У него 2+2 в последних 4 играх за «Эдмонтон»

Форвард «Эдмонтона» отличился в матче с клубом из Солт-Лейк-Сити (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

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