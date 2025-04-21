Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion реален — Bethesda анонсировала официальную презентацию

Вслед за чередой слухов, утечек и находок датамайнеров издательство Bethesda Softworks прояснило планы на ремейк культовой фэнтезийной ролевой игры The Elder Scrolls IV: Oblivion от Bethesda Game Studios.
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