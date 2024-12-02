Байден помиловал своего сына Хантера

Президент США Джо Байден воспользовался конституционными полномочиями для помилования своего сына Хантера Байдена, которого обвиняли в неуплате налогов и в нарушении правил оборота и хранения огнестрельного оружия.
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