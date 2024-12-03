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Закон, порядок, государство

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В Ставрополе впервые вынесено решение о прекращении гражданства за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ставропольскому краю проводят активную работу по выявлению фактов, касающихся неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет на основании изменений в Федеральном законе от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

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