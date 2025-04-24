Вадим Трунов возглавил «Дирекцию спортивных сооружений» в Братске

В Братске новое назначение: муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» возглавил Вадим Трунов, известный не только как опытный управленец, но и как отец двух талантливых лыжников-чемпионов, мастеров спорта, входивших в сборную России – Александра и Марии Труновых.
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