Вадим Трунов возглавил «Дирекцию спортивных сооружений» в Братске

В Братске новое назначение: муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» возглавил Вадим Трунов, известный не только как опытный управленец, но и как отец двух талантливых лыжников-чемпионов, мастеров спорта, входивших в сборную России – Александра и Марии Труновых.