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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мозес Итаума – Филип Хргович. Обзор главного боя лета 2026 года!

В ночь на 30 августа в Лондоне прошел вечер бокса, который возглавил бой за мировой титул IBF в тяжелом весе между Мозесом Итаумой и Филипом Хрговичем .

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