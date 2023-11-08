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Зеленскому не дали денег из-за костюма Мао Цзэдуна

Зеленскому не дали денег из-за костюма Мао Цзэдуна

Политнавигатор Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, заявившись в Вашингтон в стиле милитари.

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Комментарии
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Сергей Кандауров
Заранее извиняюсь, что не в тему,Но. Стоя аплодирую Александру Маслякову старшему, вот , что он заявил:                                   &quot;Не хочу плодить потенциальных мразей&quot;. Александр Масляков-старший сделал сенсационное заявление: &quot;Для начала, поздравляю всех участников и поклонников нашей игры с Международным днём КВН. Спасибо всем кто играл и играет, смотрел и смотрит, помогал и помогает! Спасибо вам всем, друзья! Но вынужден сообщить новость, которая для меня лично является трагедией, хотя по другому уже никак нельзя. С горечью вынужден признаться, что многие знаменитые выпускники КВН со временем превратились в откровенных сволочей. Кто-то уйдя в политику стал убийцей тысяч собственных граждан, кто-то оставшись в шоу-бизнесе и на телевидении тоже отличился, став предателем Родины. Так больше продолжаться не может, я не хочу плодить потенциальных мразей. Не хочу, чтобы к этому было причастно дело всей моей жизни. Потому, было принято тяжёлое решение – мы закрываем КВН. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы! До свиданья, друзья!&quot;
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14 час.
Римма Гусева
Браво, Александр! Это поступок человека, который действительно, любит Родину! Решение тяжёлое на самом деле! Но может быть,что-то придумать, чтобы такие КВНщики не превращались в таких мразей! Может быть каждому участнику принимать присягу на верность, на годы вперёд, что не станет мразью и оформлять документально. Это первое скорое предложение, поэтому не смейтесь.Ведь столько любителей КВН останутся без любимой передачи и колких и сатирических моментов того, что происходит с нами в стране !  Спасибо за вашу позицию, Александр! Я горжусь вами! Вам сейчас очень нелегко.Решение трудное, но честь и профессионализм сделали правильный выбор. Браво! Уважаю! Хотя в последнее время не смотрела вашу передачу .
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13 час.
Мария Беликова
Наркошибздик на последних снимках мрачнее тучи.
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11 час.

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