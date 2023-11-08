Зеленскому не дали денег из-за костюма Мао Цзэдуна

Сергей Кандауров

Заранее извиняюсь, что не в тему,Но. Стоя аплодирую Александру Маслякову старшему, вот , что он заявил: "Не хочу плодить потенциальных мразей". Александр Масляков-старший сделал сенсационное заявление: "Для начала, поздравляю всех участников и поклонников нашей игры с Международным днём КВН. Спасибо всем кто играл и играет, смотрел и смотрит, помогал и помогает! Спасибо вам всем, друзья! Но вынужден сообщить новость, которая для меня лично является трагедией, хотя по другому уже никак нельзя. С горечью вынужден признаться, что многие знаменитые выпускники КВН со временем превратились в откровенных сволочей. Кто-то уйдя в политику стал убийцей тысяч собственных граждан, кто-то оставшись в шоу-бизнесе и на телевидении тоже отличился, став предателем Родины. Так больше продолжаться не может, я не хочу плодить потенциальных мразей. Не хочу, чтобы к этому было причастно дело всей моей жизни. Потому, было принято тяжёлое решение – мы закрываем КВН. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы! До свиданья, друзья!"