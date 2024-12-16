Власти ДНР не платят зарплату на госпредприятии «Донецкгормаш». Сотрудники просят помощи у президента России

Руководство Донецкой Народной Республики довело коллектив государственного предприятия до отчаяния. Люди записали обращение к президенту России, в котором рассказали, что им длительное время не выплачивают зарплату, а также нарушают иные их права.
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