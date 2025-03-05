Вагончик тронется, а иск останется.

Арестованы активы крупных железнодорожных операторов Как стало известно “Ъ”, по антикоррупционному иску Генпрокуратуры арестованы акции одной из крупнейших российских компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО «Вектор Рейл» и ее дочерних структур, включая «СГ-Транс» (ведущий оператор по транспортировке сжиженных газов).