Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вагончик тронется, а иск останется.

Вагончик тронется, а иск останется.

Арестованы активы крупных железнодорожных операторов Как стало известно “Ъ”, по антикоррупционному иску Генпрокуратуры арестованы акции одной из крупнейших российских компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО «Вектор Рейл» и ее дочерних структур, включая «СГ-Транс» (ведущий оператор по транспортировке сжиженных газов).

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