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Свыше тысячи жителей Подмосковья записались в школу приемных родителей онлайн

Свыше тысячи жителей Подмосковья записались в школу приемных родителей онлайн

Жители Подмосковья с начала года направили более 1,3 тысячи электронных заявлений на обучение в школе приемных родителей.

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