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У России отсутствует необходимость в проведении мобилизации – Медведев

У России отсутствует необходимость в проведении мобилизации – Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что утверждения Киева о том, что Москва якобы находится «на пороге мобилизации», являются ложью.

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