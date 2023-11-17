Сенат США принял «Закон об обороне Армении»

Законодатели из верхней палаты парламента США проголосовали за «Закон об обороне Армении 2023 года». Документ предусматривает прекращение военной поддержки Азербайджана и, наоборот, разрешает получение Арменией средств на военные цели из-за границы.
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