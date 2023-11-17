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Военное обозрение

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Сенат США принял «Закон об обороне Армении»

Сенат США принял «Закон об обороне Армении»

Законодатели из верхней палаты парламента США проголосовали за «Закон об обороне Армении 2023 года». Документ предусматривает прекращение военной поддержки Азербайджана и, наоборот, разрешает получение Арменией средств на военные цели из-за границы.

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Александр Бабин
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