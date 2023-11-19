Перонист против мини-Трампа: в Аргентине стартует второй тур президентских выборов

В воскресенье в Аргентине пройдёт второй тур выборов президента. За пост главы государства борются выдвиженец от правящей коалиции Серхио Масса и оппозиционер-либертарианец Хавьер Милей, получивший за свою эксцентричность прозвище «мини-Трамп».
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