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В западном СМИ усомнились в возможности производства «тысяч» аналогов «Гераней»

В западном СМИ усомнились в возможности производства «тысяч» аналогов «Гераней»

«Барс», который позиционируется украинским разработчиком как «ракета-дрон» и «малая крылатая ракета», был анонсирован ещё в 2024 году, однако первые фото появились лишь недавно.

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