В Мексике застрелили четвертого журналиста с начала года

В мексиканском штате Мичоакан ведется расследование в отношении трех человек, задержанных по подозрению в убийстве местного журналиста Абраама Мендосы, передает мексиканское издание Milenio.
Популярные статьи
- Художественный гимнаст Бенитес назвал олимпийскую чемпионку Навку «плохой спортсменкой с гнилым сердцем»
- Полицейские нагрянули к главному редактору The Insider Роману Доброхотову — сегодня он собирался покинуть Россию
- Прокуратура настаивает на отмене «чрезмерно мягкого» приговора блогеру Эдварду Билу за ДТП
Свежие комментарии