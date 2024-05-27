Ростех начал поставки комплектующих для первого полностью отечественного спутника

Фото: «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку комплектующих для космического аппарата «Экспресс-АМУ4» – актуаторов СВЧ-переключателей.
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