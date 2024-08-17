Владислав Демин о «Детской Республике «Поленово»: Радость, взросление и любовь

Среди родителей, приехавших в Тульскую область, чтоб навестить своих детей в лагере «Детская Республика «Поленово», был замечен актер, телеведущий, мастер боевых искусств и отец двух дочек Владислав Демин.
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