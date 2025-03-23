В Питере мигранты-узбеки подожгли сотовые вышки

ТАМАРА СНЕЖКО У нас на Севере такие спецы и нафик не нужны! Дерьмо, а не люди.

Лариса Галахова У нас видно ни Лавров ни Матвиенко новости не считают и не смотрят? Или живут только тем что им в отчётах предоставят? И таких мелочей точно не расскажут? Когда уже введут визовый режим для соеднеазиатов и Закавказья?