И снова «ценные специалисты» из Средней Азии. В этот раз они «ценно отработали» на объектах сотовой связи – подожгли две сотовые вышки в Питере.
В Питере мигранты-узбеки подожгли сотовые вышки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТАМАРА СНЕЖКО
У нас на Севере такие спецы и нафик не нужны! Дерьмо, а не люди.
Ответить
8 час.
Лариса Галахова
У нас видно ни Лавров ни Матвиенко новости не считают и не смотрят? Или живут только тем что им в отчётах предоставят? И таких мелочей точно не расскажут? Когда уже введут визовый режим для соеднеазиатов и Закавказья?
Ответить
4 час.
Виктор
Доиграемся с этимми потенциальными ваххабитами, всё дружим в ущерб себе с Таджикистаном, строим школя, театры, а у себя в России во многих областях разруха. Когда это всё закончится и что власть не видит этого?
Ответить
55 мин.
Свежие комментарии