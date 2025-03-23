Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Виктор
    Доиграемся с этимми потенциальными ваххабитами, всё дружим в ущерб себе с Таджикистаном, строим школя, театры, а у се...В Питере мигранты...
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В Питере мигранты-узбеки подожгли сотовые вышки

В Питере мигранты-узбеки подожгли сотовые вышки

И снова «ценные специалисты» из Средней Азии. В этот раз они «ценно отработали» на объектах сотовой связи – подожгли две сотовые вышки в Питере.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
У нас на Севере такие спецы и нафик не нужны! Дерьмо, а не люди.
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8 час.
Лариса Галахова
У нас видно ни Лавров ни Матвиенко новости не считают и не смотрят? Или живут только тем что им в отчётах предоставят? И таких мелочей точно не расскажут? Когда уже введут визовый режим для соеднеазиатов и Закавказья?
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4 час.
Виктор
Доиграемся с этимми потенциальными ваххабитами, всё дружим в ущерб себе с Таджикистаном, строим школя, театры, а у себя в России во многих областях разруха. Когда это всё закончится и что власть не видит этого?
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55 мин.
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