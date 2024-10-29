Невролог Вознюк: в День борьбы с инсультом любой петербуржец может проверить свои сосуды и сердце

Главный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Игорь Вознюк в беседе с газетой «Петербургский дневник» рассказал об особенностях Дня борьбы с инсультом, который во всем мире отмечается 29 октября.
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