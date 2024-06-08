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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо: «Если бы все сложилось, у нас бы получилось выступить лучше»

Пилот «Астон Мартин» отметил прогресс команды после шестого места в квалификации к Гран-при Канады, однако в то же время он заметил, что мог достичь более высокого результата.

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