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Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и отметил его самоотверженность

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и отметил его самоотверженность

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев, РИА Новости/Григорий Сысоев Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул, что высоко ценит его неизменное стремление укреплять братские связи между странами.

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