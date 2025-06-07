«Россия за три года сделает из украинцев армию, готовую воевать против Европы» Россия сделает из украинцев армию, которая будет воевать за нее против Европы. Такую точку зрения высказал бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ, Юрий Луценко. По его словам, потребуются всего три-четыре года и из зомбированного украинского населения сделают воинов. Не в Украине дело, ну и не столько в Украине дело. Я давно, еще, кажется, в 2016 году говорил, что цель Владимира Путина – не Крым, не Донбасс и даже не Украина. Его цель – захват всей Украины, с тем чтобы украинские хлопцы и девчата в русском камуфляже с промытыми мозгами через три-четыре года уже сидели в окопах под Варшавой и Вильнюсом – заявил Луценко. Он добавил, что желание РФ расширить свою армию за счет украинцев и является основной целью СВО. В этом смысл всего, что происходило с 14-го года… Вот с 14-го по 16-й, ну, даже по 18-й год, кто воевал в так называемой антитеррористической операции с того бока? Граждане Украины – напомнил экс-генпрокурор Украины. Напомним, в настоящее время украинские военные эксперты высказывают мнение, что внутри ВСУ зреет так называемый офицерский бунт, который может привести к военному перевороту на Украине. Причиной недовольства военнослужащих являются сомнительные решения Генштаба, в результате которых армия несет большие потери. Добавим, что на этом фоне киевский режим активно проводит мероприятия по насильственной мобилизации мужского населения, что вызывает массовое недовольство граждан страны.

Юрий Ильинов

Германия на пути к Четвёртому рейху. И всё ближе к краю пропасти История имеет свойство повторяться. Германию опять ставят на военные рельсы – как ставили в последние две мировые войны. И происходило это тогда, когда Россия находилась на пути к своему очередному пику развития. Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР. История имеет свойство повторяться. Германию опять ставят на военные рельсы – как ставили в... ….Первая мировая началась через год после лучшего года Российской империи. Нас втянули в серьёзную войну, чтобы ослабить, а затем добили гражданской 1917 года. После, когда всем казалось, что Россия пала, в 1930-х свою экономическую мощь начал показывать Советский Союз, который снова пугал Европу своей индустриализацией, ростом производства и оборонной промышленности. В обоих случаях Германию травили на Россию. И сегодня исключений нет. Несмотря на самые жёсткие санкции в истории, Россия занимает 4-е место среди экономик мира, американцы сокрушаются на тему масштабного производства вооружения в РФ, а Запад расстроен развитием БРИКС. Сегодня признаков раскачивания новой мировой войны достаточно. На фоне продвижения армии РФ по Украине, Германия, под бурные рекомендации Европейского совета по международным отношениям, начала вооружаться и расставлять свою военную технику вдоль границы с Россией. К тому же избранный канцлер Германии Фридрих Мерц, как человек от BlackRock, пообещал, что лично сделает всё, чтобы «Северный поток-2» никогда не запустили. Совсем как во время становления Третьего рейха, когда Гитлер закрыл ДЕРОП, согласно которому немцы покупали бензин у русских. После этого Германия торговала лишь «правильным» бензином с Америкой и приносила выгоду США, а не СССР. А всё потому, что Германия готовилась к войне с СССР, а, следовательно, не могла зависеть от советского бензина. Аналогичная ситуация с газом. Когда Мерц клянётся уничтожить российский газопровод и кричит: «я буду восстанавливать экономику», он словно говорит своему руководству из BlackRock, что Германия будет покупать только американский «демократический газ», а российский «тоталитарный», как когда-то сталинский бензин, покупать не будет. Но разве покупка дорогого газа из США – это восстановление экономики? Запрещая поступление энергии из России в Германию Мерц говорит, что для него это принципиальный вопрос, но на самом деле готовиться к войне с Россией. Под стремительную фашизацию Германии бывшую главу немецкого МИД Анналену Бербок тайно от несогласных избрали председателем Генассамблеи ООН – ту самую, что предлагала не звать Россию на памятные мероприятия и гордилась дедом, служившим в СС. Германию снова втягивают в большой замес против воли её же граждан. И всё потому, что у Германии нет суверенитета. Впрочем, нельзя говорить о полноценном суверенитете Германии и во время Первой мировой войны, когда немцы практически совершили экономическое самоубийство, развязав большую войну. Ведь никто в здравом уме не сделает этого, если за его спиной не стоит строгий хозяин. В те времена никто не мог представить, что Россия и Германия вообще способны воевать, потому что их связывали прочные родственные и экономические связи. В середине XIX века вообще особенно часто возникали идеи объединения двух народов в Русско-германскую империю со столицей в Санкт-Петербурге. И даже если бы этого не произошло, то сотрудничество обеих держав вывело бы их на запредельно новый уровень. Но всё же, как известно, обе страны удалось столкнуть, лишить Германию суверенитета и натравить её на Россию снова, предварительно осыпав партию Гитлера деньгами, позволив немцам увеличить свою армию в 35 раз и захватить новые территории. Сегодня разворачиваются похожие события. Германию снова хотят столкнуть с Россией, потому что рано или поздно Украина падёт, и на её месте должен оказаться кто-то другой.