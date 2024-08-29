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Губернатор Бабушкин осудил конкурс с раздеванием до гола в клубе в Астрахани

Губернатор Бабушкин осудил конкурс с раздеванием до гола в клубе в Астрахани

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин осудил вечеринку с раздеванием в местном ночном клубе «Бункер» в городе Астрахани.

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