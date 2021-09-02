Карусель

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Финалисты премии «Главные Герои–2021»

Финалисты премии «Главные Герои–2021»

Юные зрители со всей страны отдали больше полумиллиона голосов за любимых героев, ведущих, а также за развлекательные и познавательные программы, анимационные фильмы и сериалы на сайте канала и на странице «Карусели» в социальной сети «ВКонтакте».

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