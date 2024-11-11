Долина и Буйнов поздравили полицейских с праздником

«На концерте выступили Лариса Долина, Алсу, Александр Маршал, „Земляне“, „Непара“, Александр Буйнов, Дмитрий Колдун, Елена Север, Юлия Паршута, Юрий Киселев, Согдиана, Александра Воробьева, Юлия Михальчик и другие исполнители», — говорится в сообщении.
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