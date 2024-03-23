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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Тактико-специальные учения прошли на ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´.

Тактико-специальные учения прошли на ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´.

По легенде учений внутри окрасочной камеры сборно-окрасочного цеха произошло возгорание.До прибытия подразделений МЧС обеспечена эвакуация рабочих из помещения камеры, отключена электроэнергия, добровольная пожарная дружина приступила к тушению условного пожара.

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