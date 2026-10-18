Индия: девять человек погибли и еще 12 получили ранения после того, как ранее в тот же день автомобиль не справился с управлением и врезался в группу рабочих на дороге Лехрагага-Джахал возле деревни Алишер в районе Лехрагага района Сангрур, штат Пенджаб.