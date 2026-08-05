Зеленский ищет перемирия, РФ отвергла сигналы, атака на «Ленту»: что дальше

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru Президент Украины Владимир Зеленский хочет перемирия с Россией, в Ленобласти после атаки БПЛА загорелся распределительный центр «Ленты», в МИД РФ опровергли передачу сигналов Западу через Казахстан — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.