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Зеленский ищет перемирия, РФ отвергла сигналы, атака на «Ленту»: что дальше

Зеленский ищет перемирия, РФ отвергла сигналы, атака на «Ленту»: что дальше

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru Президент Украины Владимир Зеленский хочет перемирия с Россией, в Ленобласти после атаки БПЛА загорелся распределительный центр «Ленты», в МИД РФ опровергли передачу сигналов Западу через Казахстан — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

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