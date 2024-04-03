World Rowing требовала за проверку заявок российских гребцов на нейтральный статус свыше 20 тысяч швейцарских франков

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Сергей Свирин. Накануне пресс-служба ФГСР заявила, что российские гребцы не будут участвовать в отборе на Олимпийские игры на условиях World Rowing и Международного олимпийского комитета (МОК).