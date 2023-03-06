Уральские металлурги держат курс на цифровую независимость

ММК повышает технологическую независимость в сфере ИТ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов принял участие в панельной дискуссии на форуме «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России», на который собрались представители государственных структур, промышленности и энергетики, телекома и транспорта, разработчики отечественного программного обеспечения.