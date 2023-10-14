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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-хавбек «Зенита» Канищев о Ренане в запасе: «Если он себя уже сейчас считает лучшим в мире, то может быстро закончить»

Экс-хавбек «Зенита» Канищев о Ренане в запасе: «Если он себя уже сейчас считает лучшим в мире, то может быстро закончить»

– Ренана правильно Семак усадил на скамейку? – Помните, я как-то уже говорил, что он приехал играть, как на пляже.

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