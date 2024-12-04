Число месяца – код к счастью в декабре: какая цифра станет путеводной звездой и поможет завершить год удачно Ольга БезродняяЧисло последнего месяца года, исходя из нумерологии поможет не только подвести итоги, но и награждает людей способностями, которые им принесут пользу.