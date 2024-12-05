РСА определил топ-10 регионов с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО

Регионами-«лидерами» с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО за период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года стали: Сахалинская область – в этом регионе на каждый рубль страховой выплаты по ОСАГО по суду приходится 5,87 рублей штрафов, пеней и неустоек, Приморский край – 4,45 руб.