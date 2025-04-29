Новый патрон, новый пулемёт: армия США меняет систему стрелкового вооружения Армия США сейчас находится в процессе самых больших изменений своей системы стрелкового вооружения с 1960-х годов.
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Новый патрон, новый пулемёт: армия США меняет систему стрелкового вооружения Армия США сейчас находится в процессе самых больших изменений своей системы стрелкового вооружения с 1960-х годов.
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