Стефания Маликова распродает свои вещи с молотка

У светской львицы Стефании Маликовой дела идут не совсем хорошо, раз она распродает свои вещи. Дочь артиста Дмитрия Маликова после окончания МГИМО стала дизайнером и основала собственный бренд одежды, который теперь активно продвигает в соцсетях.