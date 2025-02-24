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Названы самые востребованные технологии в авто у россиян

Названы самые востребованные технологии в авто у россиян

Наличие системы безопасности принципиально важно для каждого пятого (20%) респондента. Об этом сообщается в исследовании компаний «Экосистема Сбера для автолюбителей» и Rambler&Co, с которым ознакомились «Известия» 24 февраля.

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